В Колумбии нашли живыми четверых детей с разбившегося самолета

Фото: AP Photo/Colombia's Armed Forces Press Office

В Колумбии нашли живыми четверых детей с разбившегося в начале мая самолета Cessna 206. С момента авиакатастрофы до нахождения детей прошло 40 дней, сообщил президент страны Густаво Петро в Twitter.

Детей обнаружили в колумбийских джунглях. По информации местного издания Tiempo, они обезвожены и страдают от укусов насекомых.

К месту нахождения детей отправили вертолет, который доставит их в город Сан-Хосе-дель-Гуавьяре, где врачи окажут им необходимую медицинскую помощь.

Самолет Cessna 206, который летел из Араракуары в Сан-Хосе-дель-Гуавьяре, сообщил об отказе двигателя и подал аварийный сигнал 1 мая. Воздушное судно нашли в джунглях спустя несколько дней.

На борту находилось тело пилота, однако не было шести пассажиров, четверо из которых – дети. Позднее были обнаружены еще два тела, предположительно, второго пилота и пассажирки – матерью четверых детей.

Ранее сообщалось, что власти США подняли в воздух истребители для преследования бизнес-джета Cessna Citation, который нарушил воздушное пространство Вашингтона и впоследствии разбился в штате Вирджиния.

Позже стало известно, что полицейские не обнаружили выживших на месте крушения бизнес-джета.