Спасатели не обнаружили выживших на месте крушения бизнес-джета в США

Фото: New York Daily News via ZUMA Press Wire/ТАСС/Rose Abuin

Полицейские американского штата Вирджиния не обнаружили выживших на месте крушения бизнес-джета Cessna Citation. Об этом со ссылкой на пресс-службу полиции штата сообщает ТАСС.

Ранее Cessna Citation влетел в воздушное пространство Вашингтона, из-за чего в воздух были подняты истребители F-16. Они сопровождали самолет, который затем рухнул на юге штата Вирджиния в малонаселенном районе.

"Первые спасатели смогли добраться до места крушения. <...> Выживших обнаружить не удалось", – заявили в пресс-службе.

Бизнес-джет летел на автопилоте, и не реагировал на предупреждения. Истребители использовали сигнальные ракеты, пытаясь привлечь внимание пилота.

По данным местных СМИ, на борту частного самолета были четыре человека.

Ранее сообщалось, что жители Вашингтона услышали взрыв. В Объединенном командовании аэрокосмической обороны Северной Америки впоследствии пояснили, что звук был связан с полетом F-16.