США подняли в небо истребители из-за пролетавшего над Вашингтоном бизнес-джета – СМИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин



Власти США подняли в воздух истребители для преследования бизнес-джета Cessna Citation, который нарушил воздушное пространство Вашингтона и впоследствии разбился в штате Вирджиния. Об этом со ссылкой на должностных лиц сообщает агентство Reuters.

Собеседники агентства рассказали, что самолет Cessna Citation летел на автопилоте и не реагировал на попытки властей выйти на контакт. Подъем истребителей в воздух спровоцировал звуковой удар, который было слышно в американской столице и прилегающих районах.

Федеральное управление гражданской авиации США, после получения многочисленных сообщений о взрыве в Вашингтоне, передало информацию о том, что самолет Cessna Citation потерпел крушение в слабо населенном районе на юге штата Вирджиния.

Ранее сообщалось, что в США произошел сильный пожар на яблочной ферме в Вашингтоне. Тогда черный столб дыма было видно за километры, сгорели яблоки на сумму более 50 тысяч долларов.