Легкомоторный самолет Авиалесоохраны потерпел крушение в Коми

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Легкомоторный самолет Авиалесоохраны потерпел крушение в ходе разведки в Коми, находившиеся на борту два человека остались живы. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

"В момент происшествия на борту были два человека – пилот и наблюдатель. Оба живы, пилот пострадал", – говорится в сообщении.

В региональном управлении МЧС пояснили, что легкомоторный самолет Piper-PA28-140 упал при взлете в селе Усть-Кулом, задев высоковольтные провода. Воздушное судно упало на землю и загорелось.

"На борту находилось два человека. Погибших нет, пострадал летчик самолета", – заявили в МЧС, уточнив, что пожарные потушили возгорание за 10 минут.

Ранее сообщалось, что вертолет Ми-8 загорелся и рухнул в городе Клинцы в Брянской области. На территории ЧП произошло возгорание, его оперативно потушили. Все находящиеся на борту люди скончались.

Кроме того, в этот же день, 13 мая, в Брянской области также потерпел крушение истребитель Су-34. Самолет рухнул недалеко от украинской границы.