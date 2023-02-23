Вертолет с министром спорта Ирана на борту потерпел крушение

Фото: телеграм-канал ''Смотри''

Вертолет потерпел крушение в иранском городе Бафт. Известно, что на борту воздушного судна находился министр спорта Ирана Сейед Хамид Саджади Хазаве. О происшествии пишет агентство ИРНА.

Как сообщают очевидцы, ЧП произошло, когда вертолет заходил на посадку.

По информации издания, сейчас министр находится в стабильном состоянии, он и другие пассажиры были доставлены в больницу с легкими травмами. В результате крушения погиб советник министра.

По предварительным данным, всего пострадали 12 человек.

Ранее вертолет совершил жесткую посадку в Западно-Казахстанской области Казахстана при облете магистрального нефтепровода.

В результате никто не пострадал. С экипажем провели телефонные переговоры, все находившиеся на борту живы.



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