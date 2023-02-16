В США военный вертолет потерпел крушение, выживших нет

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В штате Алабама в США военный вертолет рухнул на шоссе. В результате происшествия выживших нет. Об этом сообщает телеканал BNO News со ссылкой на местные власти.

Инцидент произошел 15 февраля в 15:00 по местному времени (16 февраля в 00:00 по московскому времени). Вертолет UH-60 Black Hawk упал на середину шоссе 53 в районе Харвест. Сообщается, что ни один автомобиль не пострадал.

После крушения вертолет полностью охватило огнем. В скором времени пожар потушили.

В данный момент устанавливаются причины крушения. О том, сколько именно человек было на борту вертолета, не сообщается.

Ранее около 50 вагонов поезда сошли с рельсов в штате Огайо в США, недалеко от границы со штатом Пенсильвания. В результате случившегося всю длину вагонов сошедшего с рельсов поезда охватил пожар. Сообщалось, что содержимое 20 из более 100 вагонов поезда было классифицировано как опасные материалы, 14 из них содержали взрывоопасный газ винилхлорид.

Спустя некоторое время спасатели начали контролируемый сброс в воздух ядовитых паров из цистерн поезда, потерпевшего крушение.

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