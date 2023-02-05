Около 50 вагонов поезда сошли с рельсов и загорелись в США

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Около 50 вагонов поезда сошли с рельсов в штате Огайо в США, недалеко от границы со штатом Пенсильвания. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на железнодорожного оператора компании Norfolk Southern.

В результате случившегося всю длину вагонов сошедшего с рельсов поезда охватил пожар. Сообщается, что содержимое 20 из более 100 вагонов поезда было классифицировано как опасные материалы, 14 из них содержали взрывоопасный газ винилхлорид.

В связи с сильном пожаром была организована эвакуация в одной из местных деревень. Власти США начали федеральное расследование после случившегося и следят за качеством воздуха на наличие опасных химических веществ. На месте работают пожарные. О причинах схода вагонов с рельсов пока неизвестно.

В декабре прошлого года похожий инцидент произошел в Канаде: три вагона товарного поезда сошли с рельсов и загорелись в канадской провинции Саскачеван. Тогда очевидцы сообщили, что сразу после возгорания произошел взрыв и поднялся столб черного дыма.

В сентябре пять вагонов пассажирского поезда № 21 Мурманск – Санкт-Петербург сошли с рельсов в Мурманской области. После произошедшего было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения эксплуатации железнодорожного транспорта").

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