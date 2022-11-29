Причиной аварии на МЖД стал проезд грузовика на красный сигнал светофора

Фото: 50.mchs.gov.ru

Проезд грузового автомобиля на красный сигнал светофора стал причиной его столкновения с поездом на железнодорожном перегоне Большая Волга – Соревнование. Об этом со ссылкой на пресс-службу подмосковного главка МВД РФ сообщает ТАСС.

ЧП произошло в 19:50. По уточненной информации, с рельсов сошел один вагон. В настоящее время на месте работают оперативные службы.

Проверку по факту происшествия организовала Московская межрегиональная прокуратура. В пресс-службе надзорного ведомства сообщили, что будет проверено соблюдение требований законодательства о безопасности при эксплуатации железнодорожного транспорта.

"По предварительным данным, <...> водитель грузовика не убедился в безопасности совершаемого маневра и выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся поездом. Машинист применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось", – говорится в сообщении.

В электропоезде в момент аварии находились 30 пассажиров. Как сообщает пресс-служба подмосковного главка МЧС, предварительно, есть один пострадавший. В ведомстве добавили, что разлива топлива на месте ЧП нет.

"В результате столкновения произошел сход колесной пары первого вагона электропоезда. Повреждены два пролета контактной сети. Железнодорожное полотно не пострадало. <...> Есть пострадавший", – рассказали спасатели.

Ранее в пресс-службе МЖД сообщили, что на время работ по восстановлению движение на перегоне Большая Волга – Соревнование приостановлено. Организованы компенсационные автобусы между Вербилками и Дубной.



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