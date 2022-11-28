16:39Происшествия
Фуры и автомобили столкнулись на Горьковском шоссе в районе Ногинска
В телеграм-канале столичного Дептнаса уточняется, что на трассе М-7 "Волга" произошло столкновение двух грузовых машин. В результате одна из них выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с тремя легковушками.
Автомобилистов предупредили, что движение в районе аварии полностью перекрыто.
Ранее сообщалось, что один человек погиб в результате столкновения двух автомобилей на внутренней стороне 98-го километра Московской кольцевой автодороги.
До этого на внутренней стороне 54-го километра МКАД произошла авария с участием легкового автомобиля и грузовика. Из-за ДТП движение в сторону Можайского шоссе временно осуществлялось по трем полосам из пяти.
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