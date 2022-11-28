01:41Происшествия
ДТП с участием грузовика произошло на внутренней стороне 54-го км МКАД
Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"
Авария с участием легкового автомобиля и грузовика произошла на внутренней стороне МКАД перед развязкой с Можайским шоссе.
Как сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, на месте работают оперативные службы Москвы.
"Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", – говорится в сообщении.
Из-за ДТП движение в сторону Можайского шоссе временно осуществлялось по трем полосам из пяти. В настоящее время проезжая часть освобождена.
Ранее сообщалось, что на 17-м километра МКАД автомобиль улетел в кювет и перевернулся на бок. По данным очевидцев, перед этим машина врезалась в бетонный блок. По предварительным данным, водитель не получил серьезных травм.
До этого на Ташкентской улице в Москве произошло ДТП с участием автомобиля каршеринга. Машина снесла ограждение и вылетела на тротуар. От удара у транспортного средства оторвало колесо.
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