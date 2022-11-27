27 ноября, 23:57Происшествия
Устроившую смертельное ДТП на северо-западе Москвы женщину задержали
Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"
Правоохранители задержали 37-летнюю женщину, которая сбила мать с двумя детьми на северо-западе Москвы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.
Отмечается, что водителя задержали в рамках статьи 91 Уголовно-Процессуального кодекса РФ. Женщина является подозреваемой.
Следователи столичного следственного управления Следственного комитета РФ инициировали передачу дела по факту ДТП из органов полиции.
Автомобиль Kia, которым управляла подозреваемая, вылетел на тротуар и и сбил пешехода с двумя детьми, один из которых был в коляске, на улице Свободы 27 ноября. В результате женщина и старший ребенок скончались. Еще одного несовершеннолетнего госпитализировали.
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.
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