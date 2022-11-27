27 ноября, 23:23Происшествия
У пострадавшего в смертельном ДТП на северо-западе Москвы ребенка сотрясение – СМИ
Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"
Врачи диагностировали у годовалого ребенка, который пострадал в результате наезда автомобиля на женщину с двумя детьми на улице Свободы в Москве, сотрясение головного мозга. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По данным собеседника, малыша доставили в медучреждение после происшествия.
37-летняя женщина, которая находилась за рулем автомобиля Kia, вылетела на тротуар и сбила пешеходов. В результате женщина-пешеход погибла на месте, а после стало известно о гибели ее сына.
По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.
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