Пострадавший в ДТП на улице Свободы в Москве ребенок скончался

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Один из несовершеннолетних, который пострадал в результате наезда автомобиля на пешеходов на улице Свободы в Москве, скончался. Об этом сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

По данным ГИБДД, ребенок умер в машине скорой помощи.

Автомобиль Kia, за рулем которого находилась 37-летняя женщина, вылетел на тротуар на улице Свободы в Москве и сбил женщину с двумя детьми 27 ноября. По данным ГИБДД, 10-летнего ребенка госпитализировали, а женщина скончалась на месте.

ТАСС со ссылкой на столичное управление МВД сообщало, что второй ребенок, который в момент аварии находился в коляске, не пострадал.



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