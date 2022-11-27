19:39Происшествия
Пострадавший в ДТП на улице Свободы в Москве ребенок скончался
Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"
Один из несовершеннолетних, который пострадал в результате наезда автомобиля на пешеходов на улице Свободы в Москве, скончался. Об этом сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.
По данным ГИБДД, ребенок умер в машине скорой помощи.
Автомобиль Kia, за рулем которого находилась 37-летняя женщина, вылетел на тротуар на улице Свободы в Москве и сбил женщину с двумя детьми 27 ноября. По данным ГИБДД, 10-летнего ребенка госпитализировали, а женщина скончалась на месте.
ТАСС со ссылкой на столичное управление МВД сообщало, что второй ребенок, который в момент аварии находился в коляске, не пострадал.
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