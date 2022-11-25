Один человек погиб в ДТП на МКАД

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

ДТП с участием трех иномарок произошло на 25-м километре внутренней стороны МКАД, в результате погибла женщина, пострадал мужчина. Об этом говорится в телеграм-канале Госавтоинспекции Москвы.

По предварительным данным, сначала столкнулись автомобили Skoda и Volvo. Водитель и пассажир Volvo вышли из машины, чтобы осмотреть повреждения. Однако в этот момент в Volvo врезался Mercedes, после чего наехал на мужчину с женщиной.

"В результате дорожной аварии водитель Volvo получил ранения и был госпитализирован в медучреждение. Пассажирка Volvo от полученных травм скончалась на месте", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что авария с участием трех автомобилей произошла на внешней стороне 34-го километра МКАД. В результате ДТП одна из машин опрокинулась на проезжую часть.

До этого на Щелковском шоссе в Москве столкнулись 12 автомобилей, в том числе автобус, три газели и такси. Водители не справились с управлением из-за наледи.



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