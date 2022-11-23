00:35Происшествия
Три автомобиля столкнулись на внешней стороне 34-го километра МКАД
Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"
Авария с участием трех автомобилей произошла на внешней стороне 34-го километра МКАД. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
Уточняется, что в результате ДТП одна из машин опрокинулась на проезжую часть. На месте работают оперативные службы. Движение осуществляется по трем полосам из шести.
"Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что на 38-м километре Калужского шоссе столкнулись такси и автомобиль каршеринга. В результате аварии таксист скончался на месте. Травмы получили пять человек.
До этого в Москве возбудили уголовное дело в отношении водителя иномарки, который проехал на красный свет и сбил остановившего его инспектора ДПС. Инцидент произошел в поселении Вороновском в ТиНАО.
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