17 автомобилей столкнулись на федеральной трассе на Камчатке

Фото: телеграм-канал "Право на руль"

Столкновение 17 автомобилей произошло на федеральной трассе А-401 на Камчатке во вторник утром, 22 ноября.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ГИБДД УМВД, пострадавших нет.

По предварительным данным, причиной массового ДТП стало то, что один из водителей не справился с управлением на скользкой дороге.

На место выехали сотрудники Госавтоинспекции. Других подробностей не приводится.

Ранее сообщалось, что авария с участием 38 автомобилей произошла на мосту в районе поселка Угловое под Владивостоком. В результате пострадали два человека, в том числе один ребенок.

По данным ГИБДД, что к массовому ДТП привели гололед и несоблюдение водителями транспортных средств безопасной дистанции.

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