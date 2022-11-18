Участок Замоскворецкой линии метро закрыли на полгода

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

12:16

Происшествия

Шесть автомобилей столкнулись на внутренней стороне МКАД

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

На внутренней стороне первого километра МКАД произошло ДТП с участием шести автомобилей, сообщает департамент транспорта в телеграм-канале.

Уточняется, что на месте аварии работают оперативные службы столицы.

"Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", – говорится в сообщении.

В настоящее время движение транспорта осуществляется в обычном режиме.

Ранее сообщалось, что в Тульской области опрокинулся автобус, в котором находились около 40 пассажиров. Пострадали 19 человек, 13 из них были госпитализированы. Авария произошла около села Кузовка на 255-м километре автодороги М-4 "Дон".

Читайте также

происшествияДТП

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика