Шесть автомобилей столкнулись на внутренней стороне МКАД

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

На внутренней стороне первого километра МКАД произошло ДТП с участием шести автомобилей, сообщает департамент транспорта в телеграм-канале.

Уточняется, что на месте аварии работают оперативные службы столицы.

"Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", – говорится в сообщении.

В настоящее время движение транспорта осуществляется в обычном режиме.

Ранее сообщалось, что в Тульской области опрокинулся автобус, в котором находились около 40 пассажиров. Пострадали 19 человек, 13 из них были госпитализированы. Авария произошла около села Кузовка на 255-м километре автодороги М-4 "Дон".



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