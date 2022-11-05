В результате опрокидывания автобуса под Тулой госпитализированы 13 человек

Фото: ГУ МЧС России по Тульской области

Количество пострадавших в результате опрокидывания пассажирского автобуса в Тульской области увеличилось до 19 человек, 13 из них госпитализированы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

В ведомстве добавили, что по поручению губернатора Тульской области Алексея Дюмина для ликвидации последствий ДТП задействованы все оперативные службы.

Авария произошла около села Кузовка на 255-м километре автодороги М-4 "Дон" в Богородицком районе Тульской области. Автобус следовал по маршруту Рязань – Старый Оскол. В пресс-службе УМВД РФ по региону сообщили, что в момент аварии в транспортном средстве находилось порядка 40 пассажиров и два водителя.

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