В результате опрокидывания автобуса в Тульской области пострадали 12 человек

Фото: ГУ МЧС России по Тульской области

В результате опрокидывания автобуса около села Кузовка в Богородицком районе Тульской области пострадали 12 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава региона.

Инцидент произошел на 255-м километре автодороги М-4 "Дон". Автобус следовал по маршруту Рязань – Старый Оскол.

"На место происшествия выехало шесть бригад. Информация уточняется", – сообщили в ведомстве.

Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по региону, в момент аварии в транспортном средстве находилось порядка 40 пассажиров и 2 водителя.

До этого на 33-м километре трассы М-11 в Подмосковье столкнулись 11 автомобилей. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее в результате столкновения двух рейсовых автобусов в ТиНАО медицинская помощь потребовалась двум людям. Авария произошла возле дома 61 по улице Александры Монаховой в Коммунарке. Пострадавших направили в медучреждения.

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