Два человека пострадали в результате столкновения двух рейсовых автобусов в ТиНАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Два человека пострадали в результате столкновения двух рейсовых автобусов на улице Александры Монаховой. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД РФ.

По предварительной информации, ДТП произошло около 20:20 возле дома 61 по улице Александры Монаховой в Коммунарке.

"Два человека получили телесные повреждения в результате падения в салоне одного из транспортных средств", – рассказали в МВД.

Пострадавших направят в медучреждение.

Ранее сообщалось, что водитель легкового автомобиля сбил женщину и ее шестилетнюю внучку в Раменском городском округе. Женщина 1949 года рождения вместе с ребенком шла по обочине, где их сбила машина. В результате пешеходы скончались на месте от полученных травм.



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