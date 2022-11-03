Более 10 машин и три автобуса попали в аварию из-за метели и гололедицы в Хабаровске

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Хабаровске 11 машин и три автобуса попали в аварию из-за метели и гололедицы, сообщила РИА Новости старший инспектор краевого отделения пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД Ольга Голубева.

Она пояснила, что на улице Волочаевской в районе дома № 18, на спуске от улицы Ленина к Уссурийскому бульвару, столкнулись порядка четырех автомобилей и автобусы маршрутов № 8, 83П и 88. Позже в ДТП попали еще не менее семи транспортных средств, в том числе снегоуборочная техника.

По словам Голубевой, пострадавших в аварии нет, техника также получила минимальные повреждения.

Ранее сообщалось, что девять человек пострадали в результате ДТП с участием автобуса в Хабаровске. Для оказания медицинской помощи их доставили в краевую клиническую больницу имени Владимирцева.

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