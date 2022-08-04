Девять человек пострадали в ДТП с автобусом в Хабаровске

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Хабаровского края"

Девять человек пострадали в результате ДТП с участием автобуса в Хабаровске, сообщает ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав.

Уточняется, что пострадавших доставили в краевую клиническую больницу имени Владимирцева.

"Тяжелых пациентов нет. Шестерых после осмотра отпустили домой на амбулаторное лечение. Трое еще пока в больнице, их осматривают врачи", – говорится в сообщении.

ДТП произошло в районе улицы Большой. По предварительным данным, водитель пассажирского автобуса № 68 Балтимор – СНТ "Черемушки" не справился с управлением и въехал в световую опору.

Ранее в Анапе произошло ДТП с участием маршрутки и легкового автомобиля. Водитель автомобиля Mazda не уступил дорогу маршрутному автобусу, врезавшись в транспортное средство. В результате пострадали шесть человек.

