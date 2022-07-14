Шесть человек пострадали при столкновении легковушки и маршрутки в Анапе

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ДТП с участием маршрутки и легковушки произошло в Анапе 14 июля, сообщает отдел пропаганды ГИБДД по Краснодарскому краю.

Отмечается, что водитель автомобиля Mazda не уступил дорогу маршрутному автобусу, врезавшись в транспортное средство.

Всего в маршрутке находились 9 человек. 6 из них пришлось доставить в больницу для оказания оперативной медицинской помощи.

Ранее туристический микроавтобус упал в пропасть в Турции. В результате происшествия пострадали 18 человек.

Авария произошла на 44-м километре автодороги Тунджели – Эрзинджан. Микроавтобус вез туристов на Черное море из Малатьи. Когда они возвращались, он упал в пропасть из-за потери водителем управления. На место происшествия направились бригады врачей, спасателей, пожарной охраны и жандармерии. Пострадавших госпитализировали.

