Туристический микроавтобус упал в пропасть в Турции – СМИ

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Туристический микроавтобус упал в пропасть в Турции. В результате происшествия пострадали 18 человек, сообщает РИА Новости.

Авария произошла на 44-м километре автодороги Тунджели – Эрзинджан. Микроавтобус вез туристов на Черное море из Малатьи. Когда они возвращались, он упал в пропасть из-за потери водителем управления.

На место происшествия направились бригады врачей, спасателей, пожарной охраны и жандармерии. Пострадавших госпитализировали. Информация о том, есть ли среди пострадавших россияне, уточняется.

Ранее четыре человека, в том числе гражданин России, пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Анталье на юге Турции. Пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь.

31 мая туристический автобус попал в ДТП в турецкой Анталье. По данным полиции, он перевозил туристов в город Демре. В районе Чамъюва уезда Кемер водитель не справился с управлением, из-за чего автобус вылетел за пределы трассы, врезался в опору ЛЭП и перевернулся.

В момент аварии в автобусе находились 15 человек, из которых пострадали 11 туристов и водитель. На место инцидента были направлены врачи, полицейские и пожарные.