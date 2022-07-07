Россиянин пострадал в ДТП с туристическим автобусом в Анталье

07 июля, 19:38
Фото: depositphotos/fransz
Четыре человека, в том числе гражданин России, пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Анталье на юге Турции. Об этом сообщили в Генконсульстве РФ, передает ТАСС.
"ДТП на трассе Аланья – Манавгат произошло сегодня утром, в 04:50. Пострадавшие в аварии, включая одного подтвержденного местными властями гражданина России, были доставлены в ближайшую больницу", – сообщили в диппредставительстве.
Пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь.
Ранее в пресс-службе Упрдор "Черноморье" рассказали о ДТП с участием экскурсионного автобуса с тремя автомобилями в Сочи. Авария произошла на 30-м километре федеральной трассы А-149 Адлер – Красная Поляна.
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