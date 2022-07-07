Пять человек пострадали при столкновении автобуса и трех легковушек в Сочи

Фото: телеграм-канал "ЧП Сочи"

Экскурсионный автобус столкнулся с тремя легковыми автомобилями в Сочи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Упрдор "Черноморье".

Авария произошла на 30-м километре федеральной трассы А-149 Адлер – Красная Поляна. В настоящее время на участке устраняются последствия ДТП.

По данным прокуратуры Краснодарского края, в аварии пострадали пять человек, в том числе мальчик 12 лет. Все пострадавшие доставлены в больницы.

Ранее в Борском районе Нижегородской области произошло ДТП с участием рейсового автобуса и грузовика. В результате аварии, по предварительным данным, пострадали семь человек.

До этого 11 человек пострадали в ДТП с участием студенческого автобуса в Краснодарском крае. Инцидент произошел в Апшеронском районе у поселка Мезмай. В автобусе находились студенты Кубанского государственного университета. Пострадавших госпитализировали.

