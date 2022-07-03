Семь человек погибли в ДТП в Оренбургской области

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В результате столкновения двух автомобилей в Оренбургской области семь человек погибли, двое пострадали, сообщается на сайте "МВД Медиа".

"В результате ДТП 7 человек скончались на месте происшествия, два человека с травмами различной степени тяжести доставлены в лечебное учреждение", – говорится в сообщении.

По данным ведомтсва, водитель автомобиля Hyundai Solaris, двигаясь со стороны города Орска, выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada Largus, один из автомобилей задел грузовик "Скания".

Cотрудники полиции и других экстренных служб работают на месте аварии, в настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.

ДТП с участием автобуса произошло на Кубани, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

В транспортном средстве находился 21 человек, включая 19 детей. Также там был водитель и старший группы. Они возвращались с соревнований по волейболу из Геленджика в ростовский Новочеркасск.

По предварительной версии, водителю автобуса стало плохо с сердцем. В результате аварии никто не пострадал. Самочувствие водителя улучшилось.

