Автобус c 19 детьми съехал в кювет на Кубани

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ДТП с участием автобуса произошло на Кубани, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

В транспортном средстве находился 21 человек, включая 19 детей. Также там был водитель и старший группы. Они возвращались с соревнований по волейболу из Геленджика в ростовский Новочеркасск.

По предварительной версии, водителю автобуса стало плохо с сердцем. В результате аварии никто не пострадал. Самочувствие водителя улучшилось.

Прокуратура Прикубанского административного округа города Краснодара организовала проверку. Органы местного самоуправления решают вопрос о размещении детей в Краснодаре и организации питания.

Ранее сообщалось, что четыре автомобиля столкнулись на дублере улицы Земляной Вал. ДТП произошло перед пересечением с Николоямской улицей.

Из-за аварии движение по дублеру улицы Земляной Вал было полностью перекрыто. Позже движение восстановили по одной из двух полос.

