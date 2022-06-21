Семь автомобилей столкнулись на трассе в Подмосковье

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Семь автомобилей столкнулись на 105-м километре автодороги М-10 "Россия" в Подмосковье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД РФ.

Авария произошла около 09:30. По данным министерства, в результате ДТП пострадал один человек.

В настоящее время на месте работают сотрудники полиции. Выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что автомобиль такси сбил трех человек на пешеходном переходе на Боровском шоссе на западе Москвы.

Водитель Skoda проехал на запрещающий сигнал светофора. В результате пострадали две женщины и один мужчина.

