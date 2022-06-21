Автомобиль наехал на разделительное ограждение на МКАД

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ДТП произошло на внутренней стороне МКАД перед пересечением с улицей Николая Старостина. В связи с этим движение транспорта в районе аварии ограничили, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

В месте происшествия автомобиль наехал на разделительное ограждение. В ведомстве призвали водителей объезжать место аварии, однако позже движение восстановили.

Еще одна авария произошла на Варшавском шоссе перед пересечением с Черноморским бульваром. При движении в сторону центра столкнулись автомобиль и мотоцикл.

Ранее машина сбила женщину с пятилетним ребенком и 10-месячным младенцем на северо-востоке столицы. Авария случилась в зоне нерегулируемого пешеходного перехода.

Пострадавшие были доставлены в медучреждение. По информации правоохранителей, женщина и дети не получили серьезных травм, у них были диагностированы ушибы.

