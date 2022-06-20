Дело возбудили против водителя автобуса, скрывшегося после смертельного ДТП в Подмосковье

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Возбуждено уголовное дело в отношении водителя автобуса, совершившего наезд на ребенка в Ленинском городском округе и скрывшегося с места аварии. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как уточняется, 19 июня в поселке Развилка в Ленинском городском округе водитель автобуса сбил девочку 2010 года рождения, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате полученных травм она скончалась. С места происшествия водитель скрылся.

Подозреваемого задержали в Москве у подъезда одного из домов на улице Липецкая, отмечается на сайте "МВД Медиа".

Ранее на западе Москвы водитель сбил ребенка и скрылся с места аварии. По данным ГИБДД, наезд совершил водитель, управлявший джипом черного цвета. При этом у ребенка диагностировали закрытый перелом голени.

До этого машина сбила женщину с пятилетним ребенком и 10-месячным младенцем на северо-востоке столицы. Авария случилась в зоне нерегулируемого пешеходного перехода.

Пострадавшие были доставлены в больницу. По данным правоохранителей, женщина и дети не получили сильных травм, у них были зафиксированы ушибы и ссадины.