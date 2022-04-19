Водитель сбил ребенка и скрылся с места ДТП на западе Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На западе Москвы водитель сбил ребенка и скрылся с места аварии. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной Госавтоинспекции.

"На улице Олимпийская деревня у дома 4/3 неустановленный водитель совершил наезд на 14-летнего мальчика, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу", – говорится в сообщении.

По данным ГИБДД, наезд совершил водитель, управлявший джипом черного цвета. Его личность в настоящее время устанавливается. При этом у ребенка диагностировали закрытый перелом голени.

Ранее машина сбила женщину с пятилетним ребенком и 10-месячным младенцем на северо-востоке столицы. Авария случилась в зоне нерегулируемого пешеходного перехода.

Пострадавшие были доставлены в больницу. По данным правоохранителей, женщина и дети не получили сильных травм, у них были зафиксированы ушибы и ссадины.