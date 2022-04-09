Водитель автомобиля сбил женщину с двумя детьми на северо-востоке Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Машина сбила женщину с пятилетним ребенком и 10-месячным младенцем на северо-востоке столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по городу.

ДТП произошло около 16:00 9 апреля на улице Осташковская, в районе дома 12, там столкнулись несколько авто, и одна из машин наехала на женщину с пятилетним ребенком и 10-месячным младенцем, который находился в коляске.

Уточняется, что авария случилась в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. Водитель одного из автомобилей притормозил перед зеброй, после чего в машину врезалась едущее сзади авто, что привело к наезду на людей.

Пострадавшие были доставлены в больницу. По данным правоохранителей, женщина и дети не получили сильных травм, у них были зафиксированы ушибы и ссадины.

Ранее машина насмерть сбила пенсионерку на юго-западе Москвы. трагедия произошла в районе Южное Бутово. Женщина выбежала на проезжую часть, чтобы забрать выкатившийся на дорогу детский самокат, и попала под автомобиль. Уточняется, что машина следовала по дороге на разрешающий сигнал светофора.