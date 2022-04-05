Водитель такси погиб, осматривая автомобиль после ДТП на севере Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

На севере Москвы погиб водитель такси, который вышел на проезжую часть после ДТП, чтобы осмотреть повреждения автомобиля, сообщается в телеграм-канале Госавтоинспекции.

Авария с участием автомобилей такси и Citroen произошла на Ленинградском проспекте в районе дома 44. Вышедшего на проезжую часть таксиста сбил водитель другого такси. От полученных травм мужчина скончался на месте.

"На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативной группы, выясняются все обстоятельства произошедшего", – говорится в сообщении.

Ранее в Москве было затруднено движение на Ленинградском шоссе в сторону центра из-за ДТП. Несколько автомобилей столкнулись в левом ряду в сторону центра возле дома 5А. Автомобилистов призывали по возможности искать пути объезда.

