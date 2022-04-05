Движение затруднено на Ленинградском шоссе из-за ДТП

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

В Москве затруднено движение на Ленинградском шоссе в сторону центра из-за ДТП. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Несколько автомобилей столкнулись в левом ряду в сторону центра возле дома 5А. Автомобилистов призвали по возможности искать пути объезда.

На месте работают оперативные службы.

Ранее сообщалось, что утром 4 апреля рейсовый автобус Москва – Волоколамск упал с эстакады трассы М9 на прилегающую дорогу при повороте на деревню Матренино. В результате погибли два человека и пострадали 12. Водитель автобуса выжил.

По факту инцидента СК РФ возбудил два уголовных дела: об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а также о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.

