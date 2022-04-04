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происшествия

10:39 (обновлено 04.04.2022 11:58)

Два человека погибли при падении автобуса с эстакады в Подмосковье

происшествияДТП

Видео: Москва 24

Два человека погибли в результате падения рейсового автобуса с эстакады трассы М9 "Балтия" в Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МЧС РФ.

"При повороте на деревню Матренино рейсовый автобус сообщением Москва – Волоколамск пробил отбойник и упал с эстакады на прилегающую автодорогу", – рассказали в ведомстве.

По данным источника ТАСС, в результате аварии также пострадали 18 человек. Всего в автобусе в момент инцидента находились 20 человек. При этом, по информации РИА Новости, пострадавших тринадцать. Движение в районе ДТП затруднено.

Видео: Москва 24

Информацию о происшествии подтвердили в областной прокуратуре. Как сообщается в телеграм-канале ведомства, по факту случившегося организована проверка, в ходе которой будет дана оценка соблюдению законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения и пассажирских перевозок.

На место происшествия выехал исполняющий обязанности Волоколамского городского прокурора Сергей Шапченко.

Ранее в Карелии в ДТП попал автобус, перевозивший детей. По данным правоохранительных органов, водитель не справился с управлением и съехал в кювет. В салоне находились 19 детей, некоторых доставили в ближайшую больницу, у них были выявлены ссадины и ушибы различных частей тела.

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