Автомобиль съехал в подземный переход в Москве

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Автомобиль каршеринга съехал в подземный пешеходный переход в Москве, сообщается в телеграм-канале Дептранса.

ДТП произошло в районе съезда с Кутузовского проспекта на Рублевское шоссе. На месте происшествия работают оперативные службы.

По предварительным данным, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения и не справился с управлением. В машине находилось два человека, их осматривают медики. В пешеходном переходе в момент удара никого не было.

Автомобиль, съехавший в подземный переход, отбуксировали на улицу, в безопасное место. Пешеходный переход свободен.

Ранее сообщалось, что авария произошла на трассе "Колыма" в Якутии. Там столкнулись Toyota Camry и Toyota Ipsum. Оба автомобиля загорелись. В результате случившегося три человека погибли на месте. Еще один пострадавший скончался по дороге в больницу.