Четыре человека погибли в аварии в Якутии

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Четыре человека стали жертвами аварии на трассе в Якутии. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление республиканского управления ГИБДД.

ДТП случилось на 174-м километре трассы "Колыма". Там столкнулись два автомобиля – Toyota Camry и Toyota Ipsum.

В результате случившегося три человека погибли на месте аварии. Еще один пострадавший скончался по дороге в больницу.

"Еще два человека в тяжелом состоянии доставлены в центральную районную больницу", – рассказали в ведомстве.

Там уточнили, что после столкновения машины загорелись.

В данный момент на месте ДТП работает следственно-оперативная группа. По факту случившегося сотрудники прокуратуры организовали проверку.

Ранее пять автомобилей столкнулись в районе дома 95 на Варшавском шоссе в Москве. Из-за аварии на участке было затруднено движение в сторону области.