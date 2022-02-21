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Москва 24

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происшествия

08:29

Пять автомобилей столкнулись на Варшавском шоссе в Москве

происшествияДТП

Фото: Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пять автомобилей столкнулись в районе дома 95 на Варшавском шоссе. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Из-за аварии на участке затруднено движение в сторону области. Водителей попросили выбирать пути объезда.

В настоящее время выясняются подробности произошедшего.

Ранее заместитель главного редактора издательского дома "За рулем" Максим Сачков рассказал, что перед лежачим полицейским не стоит тормозить слишком резко, так как это может привести к ДТП. По словам эксперта, зачастую водитель не ожидает, что впереди едущий автомобиль будет тормозить практически до нуля, в результате происходит столкновение. При этом при слишком быстром проезде препятствия возникает ударная нагрузка, которая не полезна для машины.

Массовое ДТП произошло на юге Москвы

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