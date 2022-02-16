Автоэксперт рассказал об ошибках при проезде "лежачего полицейского"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Перед "лежачим полицейским" не стоит тормозить слишком резко, так как это может привести к ДТП. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на заместителя главного редактора издательского дома "За рулем" Максима Сачкова.
По словам эксперта, зачастую водитель не ожидает, что впереди едущий автомобиль будет тормозить практически до нуля, в результате происходит столкновение. При этом при слишком быстром проезде препятствия возникает ударная нагрузка, которая не полезна для машины.
Сачков отметил, что оптимальная скорость проезда "лежачего полицейского" зависит от конкретного автомобиля.
"Если у вас подвеска жесткая, вам просто будет некомфортно проехать на высокой скорости. Если она короткоходная и вы проедете быстро, у вас ее пробьет, будет неприятный звук. Универсального рецепта нет – для какого-то автомобиля даже 30 километров в час будет мало", – поделился автоэксперт.
Сачков добавил, что проезжать неровность можно, не сильно нажимая на газ. Он пояснил, что при нажатии на тормоз вес автомобиля смещается, передняя часть становится тяжелее. Компенсировать это можно педалью газа.
Ранее генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль объяснил, кому не следует покупать автомобиль с полным приводом. Специалист посоветовал учитывать условия, в которых планируется использовать автомобиль. Как указал Мигаль, автомобили с четырьмя ведущими колесами необязательно приобретать в южных регионах России.
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