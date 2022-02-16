Автоэксперт рассказал, кому не нужно покупать машину с полным приводом

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Россиянам объяснили, кому не обязательно покупать автомобиль с полным приводом. Об этом рассказал генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль в беседе с агентством "Прайм".

Специалист посоветовал учитывать условия, в которых планируется использовать автомобиль. Как указал Мигаль, автомобили с четырьмя ведущими колесами не обязательно приобретать в южных регионах России.

“В Москве с учетом регулярных снегопадов, перепадов температур и гололеда после них полный привод позволит хотя бы выбраться из сугроба, тогда как передний привод будет бесполезен, если машину замело", – продолжил специалист.

На переднем приводе можно преодолевать скользкие участки дороги на хорошей зимней резине, однако делать это безопасно способны лишь опытные водители.

Автоэксперт подытожил, что лучше всего покупать машину с полным приводом. Это поможет чувствовать себя на дороге более уверенно.

Ранее водителей предупредили о штрафе за заснеженные номера. Как уточнял заведующий филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов, размер наказания составит 500 рублей.