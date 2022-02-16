Автоэксперт рассказал, кому не нужно покупать машину с полным приводом

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Россиянам объяснили, кому не обязательно покупать автомобиль с полным приводом. Об этом рассказал генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль в беседе с агентством "Прайм".
Специалист посоветовал учитывать условия, в которых планируется использовать автомобиль. Как указал Мигаль, автомобили с четырьмя ведущими колесами не обязательно приобретать в южных регионах России.
“В Москве с учетом регулярных снегопадов, перепадов температур и гололеда после них полный привод позволит хотя бы выбраться из сугроба, тогда как передний привод будет бесполезен, если машину замело", – продолжил специалист.
На переднем приводе можно преодолевать скользкие участки дороги на хорошей зимней резине, однако делать это безопасно способны лишь опытные водители.
Автоэксперт подытожил, что лучше всего покупать машину с полным приводом. Это поможет чувствовать себя на дороге более уверенно.
Ранее водителей предупредили о штрафе за заснеженные номера. Как уточнял заведующий филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов, размер наказания составит 500 рублей.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: