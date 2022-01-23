Эксперт объяснил порядок действий при ДТП на автопарковке

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Глава рабочей группы ОНФ "Защита прав автомобилистов" и координатор движения "Синие ведерки" Петр Шкуматов объяснил порядок действий при ДТП на парковке.
Так, если вы задели чужую машину на стоянке, то ни в коем случае нельзя уезжать или оставлять на поврежденном автомобиле записки, подчеркнул эксперт. По его словам, иногда это может быть расценено как скрытие с места аварии, что грозит лишением прав на год.
Если водителя пострадавшего автомобиля не оказалось на месте, то нужно освободить проезжую часть и вызвать сотрудников ГИБДД. Шкуматов отметил, что у сотрудников госинспекция безопасности дорожного движения есть возможность оперативно разыскать контакты пострадавшего водителя.
"Если владелец находится недалеко от своей машины, то далее последует стандартное оформление ДТП", – приводит слова эксперта агентство "Прайм".
Если владелец пострадавшего автомобиля не может оперативно приехать на место аварии, то инспектор выпишет справку о ДТП и постановление об административном правонарушении.
В случае, если вы не заметили, что задели чужую машину, и при этом уехали с места аварии, можно лишиться прав на срок от 1 года до полутора лет, заключил Шкуматов.
Ранее автоэксперт Павел Червяков перечислил пять важных привычках для водителей, которые могут спасти жизнь. В частности, необходимо визуально проверить давление в шинах, пристегнуть ремень и не отвлекаться на разговоры по телефону, еду и курение.
"Специальный репортаж": "без права на руль"
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