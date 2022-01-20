Эксперт дал советы по уходу за автомобилем зимой

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В зимнее время очень важно, чтобы автомобиль в любой момент завелся и не отказал, рассказал главный редактор журнала "За рулем" автоэксперт Максим Кадаков. Об этом сообщает RT.
По его словам, автомобилистам нужно внимательно следить за аккумулятором.
"То есть, если вы понимаете, что еле-еле крутится стартер, это значит, что аккумулятор надо заменить, чтобы не оказалось так, что вы где-то вдали от цивилизации не сможете завести двигатель", – рассказал Кадаков.
Эксперт отметил, что в темное время суток очень важно обеспечить хороший обзор. Перед началом зимнего сезона нужно поменять щетки стеклоочистителя, подчеркнул Кадаков.
"К этому должна быть подходящая омывающая жидкость, чтобы она не замерзла. Дополнительно следить за тем, чтобы фары были чистыми. Это сочетание дает хорошую обзорность, что крайне важно", – сказал он, добавив, что также необходимо заменить шины.
Автоэксперт посоветовал водителям положить в салон резиновые коврики. По его словам, химические реагенты, используемые в зимний период, вредят лакокрасочному покрытию и внутренним полостям автомобиля.
Ранее российским водителям объяснили, стоит ли прогревать машину с автоматической коробкой передач.
Директор по сервису одного из подразделений группы "Авилон" Павел Сидоров посоветовал ориентироваться на температуру воздуха на улице. По его словам, при сильных морозах масло в механизмах коробки может сильно загустеть.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: