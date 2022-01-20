Эксперт дал советы по уходу за автомобилем зимой

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В зимнее время очень важно, чтобы автомобиль в любой момент завелся и не отказал, рассказал главный редактор журнала "За рулем" автоэксперт Максим Кадаков. Об этом сообщает RT.

По его словам, автомобилистам нужно внимательно следить за аккумулятором.

"То есть, если вы понимаете, что еле-еле крутится стартер, это значит, что аккумулятор надо заменить, чтобы не оказалось так, что вы где-то вдали от цивилизации не сможете завести двигатель", – рассказал Кадаков.

Эксперт отметил, что в темное время суток очень важно обеспечить хороший обзор. Перед началом зимнего сезона нужно поменять щетки стеклоочистителя, подчеркнул Кадаков.

"К этому должна быть подходящая омывающая жидкость, чтобы она не замерзла. Дополнительно следить за тем, чтобы фары были чистыми. Это сочетание дает хорошую обзорность, что крайне важно", – сказал он, добавив, что также необходимо заменить шины.

Автоэксперт посоветовал водителям положить в салон резиновые коврики. По его словам, химические реагенты, используемые в зимний период, вредят лакокрасочному покрытию и внутренним полостям автомобиля.

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