Автоэксперт назвал шесть главных правил езды в темное время суток

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Заместитель главного редактора издательского дома "За рулем" Никита Гудков привел несколько правил езды за рулем, которые помогут обеспечить безопасность при плохом освещении, сообщает "Вечерняя Москва".

В первую очередь специалист рекомендует выезжать с чистыми стеклами. Причем их надо помыть как снаружи, так и изнутри. По его словам, в темноте человек хуже видит, поэтому важно обеспечить прозрачность стекол.

Также Гудков рекомендует полностью освободить лобовое стекло от любых висящих предметов, чтобы обеспечить полный обзор. Еще одно правило касается фар – они должны быть отрегулированы и исправны.

"Нужно обеспечить их прозрачность, если машина достаточно старая – отполировать стекла и, может быть, превентивно заменить лампы. Со временем на больших сроках эксплуатации лампы почти всегда теряют эффективность, даже если не перегорают", – подчеркнул эксперт.

Дополнительно он посоветовал в темное время суток выработать правильный взгляд. Гудков говорит, что эффективнее всего направлять максимум взгляда вдоль правой обочины вперед-назад. Специалист отметил, что это не исключает необходимости смотреть по сторонам и в зеркала.

Также важно помнить про дальний свет и про то, что при появлении встречного потока его нужно отключать. Эксперт напомнил, что в городе дальний свет включать вообще нельзя.

При плохой видимости важную роль сыграет то, как припаркован автомобиль. Гудков подчеркнул, что не следует оставлять машину посреди проезжей части. Если же пришлось, лучше ее каким-то образом обозначить включенными габаритами и аварийной сигнализацией.

Также специалист посоветовал следить за чистотой задних фонарей. По его словам, помимо габаритных огней, есть катафоты, которые отражают свет фар сзади едущих машин. При загрязнении они начинают хуже работать.

Ранее сообщалось, что в столице начали фиксировать нарушения с помощью новых дорожных камер, которые встроены в балку на крыше патрульных автомобилей, первые два устройства уже установлены на машинах Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

Технология работает как в движении, так и в припаркованном состоянии. Сначала комплексы будут направлены на нарушение скоростного режима, а в дальнейшем они смогут распознавать езду по выделенным полосам и обочине, а также соблюдение правил парковки.

