Россиянам предложили отложить покупку автомобиля на год

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Россиянам предложили отложить покупку как нового, так и подержанного автомобиля на год-полтора. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".
Автоэксперт Петр Баканов рассказал, что из-за дефицита новых автомобилей подержанные значительно выросли в цене. Из-за этого, по его словам, на рынке скопилось большое количество автохлама.
Специалист напомнил, что автомобиль можно взять в долгосрочную аренду. В некоторых случаях даже есть возможность выкупа машины. По его словам, этот вариант не приведет к существенным переплатам.
Автоюрист Сергей Радьков считает, что для покупки автомобиля необходимо подождать, когда рынок устаканится. По его мнению, это в любом случае произойдет, но не так скоро.
"Мы видим, что пандемия не заканчивается и дефицит запчастей, комплектующих, электронных компонентов пока присутствует. Без них нельзя выпустить машину. В основном же подорожание связано с сокращением производства электронных компонентов, а их основные изготовители находятся в Юго-Восточной Азии, где было довольно много локдаунов и заводы простаивали. А некоторые и сейчас работают не на полную мощь", – объяснил Радько.
Баканов же считает, что дефицит возник из-за неправильного поведения автомобилистов. По его словам, дилеры этим воспользовались и подняли цены. Если бы покупатели игнорировали ситуацию, то возник бы профицит на складах, что позволило бы продавить бизнес.
Ранее СМИ сообщили, что Минюст подготовил проект нового Кодекса об административных правонарушениях, добавив туда ряд новых норм. Речь идет о штрафе в 40 тысяч рублей за неоднократный отказ остановить машину по требованию полиции во время погони.
В новом КоАП, по информации издания, предусмотрена также процедура временного ограничения водительских прав до решения суда.
Эксперты дали рекомендации по покупке автомобиля
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