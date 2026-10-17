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17 октября, 15:00

Спорт

Причиной смерти боксера Дениса Бойцова стал оторвавшийся тромб

Фото: ТАСС/DPA/Bernd Wende Sportfoto

Причиной смерти российского боксера Дениса Бойцова стал оторвавшийся тромб. Об этом ТАСС рассказал отец спортсмена Николай Бойцов.

"Тромб оторвался. Ничего не могли сделать, мгновенная смерть. Три минуты и все. Это дома. Жена покормила, стала набок поворачивать. Резко получилось у него, затрясся, посинел. И вся жизнь закончилась", – рассказал собеседник агентства.

Отпевание, поминки и похороны пройдут 18 октября в Орловской области, добавил отец спортсмена.

Боксер умер в возрасте 40 лет 17 октября. В 2015 году он получил тяжелые травмы головы и рук в Берлине – его нашли без сознания в метро. После случившегося Бойцова ввели в медикаментозную кому, а затем провели несколько операций.

Длительное время спортсмен проходил реабилитацию в Германии, потом он продолжил восстановление в России. Из-за тяжести повреждений боксер не мог ходить и говорить, уточнили в автономном учреждении Орловской области "Центр физкультурных и спортивных мероприятий".

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