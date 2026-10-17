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17 октября, 14:48

Город

Жители столицы выберут имя для детеныша потто из Московского зоопарка

Фото: MAX/"Московский зоопарк"

Горожане смогут выбрать имя для детеныша древесного примата потто из Московского зоопарка. Голосование продлится до 21 октября, сообщила пресс-служба учреждения.

Пол животного пока не установлен, поэтому варианты предлагаются универсальные. В их число вошли имена Таи, Нимба, Салум, Гола и Элмина.

"Победитель будет определен по сумме голосов, оставленных во всех официальных социальных сетях Московского зоопарка", – говорится в сообщении.

О появлении детеныша потто стало известно в сентябре. Его родителями стали пара Норис и Нелия. Пока он питается материнским молоком, но в его рацион уже начинают включать взрослый корм – манго, бананы и другие фрукты.

Директор Московского зоопарка Светлана Акулова рассказала, что год назад у этой же пары родился детеныш Нейтон, однако мать не стала ухаживать за ним. Тогда зоологам пришлось самостоятельно выкармливать малыша из пипетки.

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