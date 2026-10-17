Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 октября, 14:45

Общество

Ветеран СВО: бюджет Москвы дает уверенность и спокойствие на будущие годы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Ветеран СВО, координатор Московской ассоциации ветеранов СВО Сергей Карелин считает, что бюджет Москвы дает уверенность военнослужащим и их семьям. Об этом Карелин рассказал Агентству "Москва".

"На своeм опыте могу сказать, что московская система поддержки действительно охватывает разные жизненные сферы и закрывает ключевые потребности участников и ветеранов СВО, а также их близких. Мы пользуемся мерами поддержки и на практике видим, как выстроена эта система: от конкретных льгот – вроде бесплатного питания в школе для детей – до комплексных программ возвращения к мирной жизни для ветеранов", – сказал ветеран.

Он отметил, что особое место занимает Единый центр как флагманское учреждение помощи ветеранам СВО и членам их семей: здесь специалисты сопровождают по каждому вопросу. Для ветерана это значит, что возвращение к мирной жизни – понятный, сопровождаемый процесс.

"Важно, что эти направления закреплены в бюджете на будущие годы: это не временная мера, а долгосрочная гарантия, которая даeт уверенность и спокойствие и нам, и нашим семьям", – добавил Карелин.

Ранее Сергей Собянин отметил, что всесторонняя поддержка участников спецоперации и членов их семей является одной из важнейших задач столичного бюджета Москвы. Мера поддержки включают соцвыплаты и широкий спектр дополнительных льгот. В их числе – ежемесячное пособие на ребенка, освобождение от оплаты детского сада, дополнительных занятий, а также питания в школах и колледжах.

Собянин сообщил о сроках реконструкции центра ветеранов СВО

Читайте также


обществогород

Зумеров назвали самым несчастным поколением

Только 44% опрошенных зумеров оценили свое благополучие как высокое

Зумеры теряют вкус к жизни не из-за слабости характера, а по строгим законам нейробиологии

Читать
закрыть

В России предложили ввести предоплату в вузах

Мера нужна, чтобы поступающие не заключали договоры сразу с несколькими вузами и не занимали места

Однако эксперты напоминают: привилегией системы образования в РФ остается широкий выбор

Читать
закрыть

Многодетным мужчинам предложили платить 2 миллиона рублей

Задача капитала – это поддержка, прежде всего, ответственного отцовства

Читать
закрыть

Волки запугали российские регионы

В одном из случаев волк погнался за женщиной, которая выгуливала собаку

Читать
закрыть

Как москвичи пожаловались на ночной клуб в высотке в центре города?

Местные жители месяцами не могут спать из-за шума, мусора и посетителей в неадекватном состоянии

Читать
закрыть

Как живут ушедшие "на пенсию" служебные собаки?

Если найти нового владельца для собаки не удается, ее в большинстве случаев направляют в приют

Читать
закрыть

Где правильно хранить заготовки на зиму?

Сушеные овощи, фрукты, грибы и зелень важно защитить от влаги и прямых солнечных лучей

Банки с вареньем, джемами и маринованными овощами можно хранить в кухонном шкафу или кладовой

Читать
закрыть

Неизвестный слил интимное видео москвички в Сеть

Москвичка заявила, что не собирается испытывать стыд

Эксперты уточняют: действия шантажиста подпадают под статью о неприкосновенности частной жизни

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика