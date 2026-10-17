Ветеран СВО: бюджет Москвы дает уверенность и спокойствие на будущие годы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Ветеран СВО, координатор Московской ассоциации ветеранов СВО Сергей Карелин считает, что бюджет Москвы дает уверенность военнослужащим и их семьям. Об этом Карелин рассказал Агентству "Москва".

"На своeм опыте могу сказать, что московская система поддержки действительно охватывает разные жизненные сферы и закрывает ключевые потребности участников и ветеранов СВО, а также их близких. Мы пользуемся мерами поддержки и на практике видим, как выстроена эта система: от конкретных льгот – вроде бесплатного питания в школе для детей – до комплексных программ возвращения к мирной жизни для ветеранов", – сказал ветеран.

Он отметил, что особое место занимает Единый центр как флагманское учреждение помощи ветеранам СВО и членам их семей: здесь специалисты сопровождают по каждому вопросу. Для ветерана это значит, что возвращение к мирной жизни – понятный, сопровождаемый процесс.

"Важно, что эти направления закреплены в бюджете на будущие годы: это не временная мера, а долгосрочная гарантия, которая даeт уверенность и спокойствие и нам, и нашим семьям", – добавил Карелин.

Ранее Сергей Собянин отметил, что всесторонняя поддержка участников спецоперации и членов их семей является одной из важнейших задач столичного бюджета Москвы. Мера поддержки включают соцвыплаты и широкий спектр дополнительных льгот. В их числе – ежемесячное пособие на ребенка, освобождение от оплаты детского сада, дополнительных занятий, а также питания в школах и колледжах.