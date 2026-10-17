Путин поручил запустить систему оценки соцучреждений через "Госуслуги"

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Владимир Путин поручил сформировать во всех регионах России систему независимой оценки гражданами качества и условий оказания услуг организациями социальной сферы. Соответствующее поручение дано по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Для проведения оценки необходимо использовать портал "Госуслуги". Доклад о выполнении поручения должен быть представлен до 1 февраля следующего года.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин распорядился проработать дополнительные условия для входа на портал "Госуслуги" и восстановления доступа к нему. По словам политика, мошенники все активнее применяют искусственный интеллект.

Данные пользователей должны надежно храниться, подчеркнул Мишустин и уточнил, что проработка новых механизмов поручена Минцифры.