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17 октября, 13:02

Технологии

Путин поручил запустить систему оценки соцучреждений через "Госуслуги"

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Наталья Шатохина

Владимир Путин поручил сформировать во всех регионах России систему независимой оценки гражданами качества и условий оказания услуг организациями социальной сферы. Соответствующее поручение дано по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Для проведения оценки необходимо использовать портал "Госуслуги". Доклад о выполнении поручения должен быть представлен до 1 февраля следующего года.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин распорядился проработать дополнительные условия для входа на портал "Госуслуги" и восстановления доступа к нему. По словам политика, мошенники все активнее применяют искусственный интеллект.

Данные пользователей должны надежно храниться, подчеркнул Мишустин и уточнил, что проработка новых механизмов поручена Минцифры.

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