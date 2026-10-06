Мишустин поручил усилить защиту учетных записей на "Госуслугах"

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Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минцифры проработать дополнительные условия для входа на портал "Госуслуги" и восстановления доступа к нему. Об этом глава кабмина заявил на форуме "Цифровые решения".

Мишустин отметил, что злоумышленники все активнее применяют искусственный интеллект. ИИ-агенты научились вызывать сервисы, изменять записи, инициировать транзакции и проводить кибератаки, поэтому борьба с такими преступлениями требует скоординированных усилий всей отрасли информационной безопасности.

Премьер подчеркнул, что сейчас порталом пользуются 120 миллионов человек.

"Их данные должны надежно храниться. Проработайте дополнительные условия для входа на платформу или при восстановлении доступа к ней", – подчеркнул Мишустин.

Ранее Минцифры вынесло третий пакет антифрод-мер на общественное обсуждение. В ведомстве заявили, что ранее принятые инициативы уже принесли результат и работа по защите граждан от кибермошенников идет.

В числе предложений – создание в системе "Антифрод" базы участников мошеннических схем: туда войдут те, кто передавал злоумышленникам свои абонентские номера и учетные данные. По замыслу авторов, это поможет выявлять и блокировать преступные схемы и укрепит безопасность цифровых сервисов.

